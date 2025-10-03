Quartieri Spagnoli si azzera la dispersione scolastica | cosa dicono i dati

Nei Quartieri Spagnoli la dispersione scolastica, un tempo al 30%, oggi è scomparsa. Oltre 1.100 bambini e ragazzi hanno completato il ciclo di studi senza interruzioni, invertendo una tendenza storica. È il frutto di EduQa, la scuola cooperativa nata a FOQUS che, con un modello inclusivo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

