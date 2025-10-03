Quarantasei italiani bloccati in Israele rimpatrio in vista dopo la Flotilla

La vicenda dei quarantasei cittadini italiani fermati dalle autorità israeliane dopo l'intercettazione della Flotilla evolve ora tra trafile diplomatiche serrate, trasferimenti nel deserto del Negev e ipotesi di espulsione lampo. Sbircia la Notizia Magazine, in collaborazione con Adnkronos, ricostruisce ogni passaggio confermato dal nostro Ministero degli Esteri. La macchina diplomatica italiana al lavoro Sin dalle .

ECCO IL CARCERE DOVE SI TROVANO I 46 ITALIANI FERMATI - facebook.com Vai su Facebook

Il blocco della #Flotilla per #Gaza. 46 italiani tra gli oltre 450 attivisti arrestati; la Farnesina è in contatto con i nostri connazionali, compresi i quattro parlamentari. Nel video una nave d'assalto israeliana scorta le imbarcazioni verso il porto di Ashdod - X Vai su X

Chi sono gli italiani sulla Flotilla bloccati da Israele? - Alle 8 di questa mattina erano 21 le imbarcazioni della Flotilla fermate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza. Secondo tg.la7.it

Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani fermati da Israele – La diretta - Quattro parlamentari italiani, fermati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla, sono stati rilasciati e trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv dove ... Si legge su msn.com