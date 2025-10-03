Quarantasei italiani bloccati in Israele rimpatrio in vista dopo la Flotilla

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda dei quarantasei cittadini italiani fermati dalle autorità israeliane dopo l’intercettazione della Flotilla evolve ora tra trafile diplomatiche serrate, trasferimenti nel deserto del Negev e ipotesi di espulsione lampo. Sbircia la Notizia Magazine, in collaborazione con Adnkronos, ricostruisce ogni passaggio confermato dal nostro Ministero degli Esteri. La macchina diplomatica italiana al lavoro Sin dalle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

quarantasei italiani bloccati in israele rimpatrio in vista dopo la flotilla

© Sbircialanotizia.it - Quarantasei italiani bloccati in Israele, rimpatrio in vista dopo la Flotilla

In questa notizia si parla di: quarantasei - italiani

quarantasei italiani bloccati israeleChi sono gli italiani sulla Flotilla bloccati da Israele? - Alle 8 di questa mattina erano 21 le imbarcazioni della Flotilla fermate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza. Secondo tg.la7.it

Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani fermati da Israele – La diretta - Quattro parlamentari italiani, fermati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla, sono stati rilasciati e trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv dove ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quarantasei Italiani Bloccati Israele