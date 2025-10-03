Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

03 Ottobre 2025 – Il prezzo del gas naturale allingrosso, rilevato oggi al Punto di Scambio Virtuale (PSV), si attesta a 0,302 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione della quotazione media di 31,98 €MWh registrata il 2 Ottobre 2025, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 0,0106 MWhSmc. Negli ultimi giorni il PSV ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 35 €MWh a metà settembre, il prezzo ha progressivamente perso terreno, scendendo sotto la soglia dei 32 €MWh. Questa dinamica riflette una fase di relativa stabilità e abbondanza dell’offerta, favorita anche da condizioni climatiche miti e da una domanda industriale contenuta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

