Quanto sei credibile? Un cane ti obbliga a non mentire semplicemente perché con Fido non funziona
Un cane attraverso il senso dell'olfatto e dopo migliaia di anni di co evoluzione sa perfettamente cosa stiamo provando. Inutile fingere con Fido e se lo facciamo, in realtà, lo stiamo facendo solo nei confronti di noi stessi. La vita con un cane ci insegna a essere onesti e se davvero riusccissimo a toglierci la maschera ne gioveremo anche nei rapporti interpersonali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi facciamo gli auguri alla nostra piccola Haidy il nostro cane da raduno dei cavalli, poco credibile per la stazza ma con una convinzione tale da riuscirci (quasi) sempre Tanti auguri piccola dolce peste
Come riconoscere un cane che è stato maltrattato. Al solo vedere la cinghia esso scapperà terrorizzato. (Tralasciamo il fatto che già la presenza sul letto rende il tutto poco credibile)
