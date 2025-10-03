Quanto sei credibile? Un cane ti obbliga a non mentire semplicemente perché con Fido non funziona

Un cane attraverso il senso dell'olfatto e dopo migliaia di anni di co evoluzione sa perfettamente cosa stiamo provando. Inutile fingere con Fido e se lo facciamo, in realtà, lo stiamo facendo solo nei confronti di noi stessi. La vita con un cane ci insegna a essere onesti e se davvero riusccissimo a toglierci la maschera ne gioveremo anche nei rapporti interpersonali. 🔗 Leggi su Fanpage.it