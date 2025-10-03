Quanto durano i processi a Viterbo | serve quasi un anno per la sentenza

Viterbotoday.it | 3 ott 2025

Dal 2022 al 2024 il tribunale di Viterbo ha emesso 2mila 132 sentenze. Di queste, 514 sono state di condanna e 1505 di assoluzione. Rispettivamente, 24,1% e 70,6%. La restante parte riguarda altri esiti: archiviazioni, prescrizioni, riti alternativi, decreti, decisioni civili.Tribunale di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

