Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la compravendita di energia sul mercato libero, espresso in euro per megawattora (€MWh), che qui convertiamo in euro per kilowattora (€kWh) per una maggiore chiarezza: basta dividere il valore per 1.000. Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, ma con una tendenza al ribasso rispetto ai picchi del 2022 e 2023. Al 3 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,096 €kWh (96,11 €MWh), mentre la media di settembre 2025 è stata di circa 0,11 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?