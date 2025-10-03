Quanti ex in Juventus-Milan Rabiot rimpianto bianconero?
Juventus-Milan vedrà in campo tanti ex. A cominciare da Massimiliano Allegri fino ad Adrien Rabiot. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ripercorre il divorzio tra il centrocampista e il club bianconero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Juventus Next Gen, quanti esordi nell’amichevole con la Pro Vercelli. Dal mercato ai giovani ex Primavera, ecco chi ha debuttato a Vinovo
Kolo Muani alla Juventus: per quanti anni firmerà l’attaccante francese? Le ultime indiscrezioni svelano questa data per il matrimonio 2.0 con i bianconeri
Serie A, Genoa-Juventus 0-1: decide Vlahovic, ma quanti brividi nel finale
#Juventus, quanti dubbi per il Villarreal: Perin titolare, il ruolo di Cabal e Koopmeiners, il ritorno di David https://calciomercato.com/liste/juventus-quanti-dubbi-per-il-villarreal-perin-titolare-il-ruolo-di-cabal-e-koopmeiners-il-ritorno-di-david/blt2307214f8be6f11d - X Vai su X
Le prime immagini di Adrien Rabiot con la maglia del Milan: il centrocampista francese ritorna in Serie A dopo lo scudetto vinto con la Juventus, quanti gol segnerà? - facebook.com Vai su Facebook
Adrien Rabiot, l'ex di Juventus - Milan: tutti i trofei vinti in bianconero - Adrien Rabiot è approdato a Torino nell’estate del 2019, dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint- tag24.it scrive
Juventus-Milan, Rabiot torna allo Stadium da ex: dalla fascia da capitano alla rottura del 2024 - Dalla fascia da capitano al gol ai rossoneri, ecco la sua storia in bianconero fino alla rottura del 2024. Da ilbianconero.com