Quante microplastiche si nascondono nell'acqua in bottiglia | il confronto con quella del rubinetto
Un importante studio ha confrontato il rischio di ingerire microplastiche tra chi beve abitualmente acqua da bottiglie in plastica e chi dal rubinetto: quali sono gli effetti di queste particelle sul nostro corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: quante - microplastiche
Sai quante microplastiche ingerisci ogni anno bevendo l’acqua minerale in bottiglia? Molte più di quanto immagini - X Vai su X
Matteo Bassetti. . Le bottigliette d'acqua, sono diventati onnipresenti nella società moderna, contribuendo in modo significativo al crescente problema dei rifiuti plastici nelle discariche, nei fiumi, negli oceani e negli habitat naturali. L'emergere di microplastiche - facebook.com Vai su Facebook
Sai quante microplastiche ingerisci ogni anno bevendo l’acqua minerale in bottiglia? Molte più di quanto immagini - Un nuovo studio rivela quante microplastiche ingeriamo ogni anno bevendo acqua minerale e quanto la cosa è variabile a seconda delle marche ... Lo riporta greenme.it
Allarme microplastiche nel Lago d’Orta: ben 17 diverse sostanze inquinanti si nascondono nelle acque - Il Lago d’Orta, tra le mete turistiche più amate del Piemonte, è finito sotto la lente di ingrandimento di Legambiente. Riporta greenme.it