Quando vedere a occhio nudo le comete d’autunno

Il cielo di ottobre potrebbe riservare una sorpresa rara: la possibilità di osservare a occhio nudo non una, ma addirittura due comete. Gli astronomi segnalano la presenza di C2025 R2 (SWAN) e C2025 A6 (Lemmon), che nelle notti tra il 20 e il 23 ottobre potrebbero raggiungere una luminosità sufficiente da renderle visibili senza strumenti in cieli bui, lontani dalle luci artificiali. Le comete, però, sono corpi celesti imprevedibili e non sempre mantengono le previsioni. Ecco alcune informazioni utili. Che cos’è una cometa. Una cometa è un corpo celeste composto da ghiaccio, polveri e frammenti rocciosi, residui primordiali della formazione del Sistema solare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

