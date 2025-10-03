Quando vedere a occhio nudo le comete d’autunno
Il cielo di ottobre potrebbe riservare una sorpresa rara: la possibilità di osservare a occhio nudo non una, ma addirittura due comete. Gli astronomi segnalano la presenza di C2025 R2 (SWAN) e C2025 A6 (Lemmon), che nelle notti tra il 20 e il 23 ottobre potrebbero raggiungere una luminosità sufficiente da renderle visibili senza strumenti in cieli bui, lontani dalle luci artificiali. Le comete, però, sono corpi celesti imprevedibili e non sempre mantengono le previsioni. Ecco alcune informazioni utili. Che cos’è una cometa. Una cometa è un corpo celeste composto da ghiaccio, polveri e frammenti rocciosi, residui primordiali della formazione del Sistema solare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
