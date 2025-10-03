Quando tornerà in campo Pogba dopo la squalifica | l'allenatore del Monaco annuncia la data

L'allenatore del Monaco dà una data per il rientro in campo di Pogba: "Voglio vederlo in una situazione di partita. Forse dopo la sosta per le nazionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: torner - campo

27 Baldini. Gothic Storm · Hunting the Hunter. La Milano Fashion Week 2025 si fa social e interattiva grazie a Diesel. Il brand ha trasformato l’intera città in un campo da gioco con la sua Egg Hunt. Non si tratta di uova di cioccolato, ma di look virtuali nascosti in - facebook.com Vai su Facebook

Quando tornerà in campo Pogba dopo la squalifica: l’allenatore del Monaco annuncia la data - L'allenatore del Monaco dà una data per il rientro in campo di Pogba: "Voglio vederlo in una situazione di partita ... Riporta fanpage.it

Deschamps: “Pogba? Ha alcune tappe da superare, la prima sarà quella di tornare in campo con il Monaco” - Didier Deschamps ha parlato in conferenza dopo aver diramato la lista dei convocati per gli impegni della Francia di ottobre. Lo riporta tuttojuve.com