Quando tornerà in campo Pogba dopo la squalifica | l'allenatore del Monaco annuncia la data

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Monaco dà una data per il rientro in campo di Pogba: "Voglio vederlo in una situazione di partita. Forse dopo la sosta per le nazionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

torner224 campo pogba dopoQuando tornerà in campo Pogba dopo la squalifica: l’allenatore del Monaco annuncia la data - L'allenatore del Monaco dà una data per il rientro in campo di Pogba: "Voglio vederlo in una situazione di partita ... Riporta fanpage.it

torner224 campo pogba dopoDeschamps: “Pogba? Ha alcune tappe da superare, la prima sarà quella di tornare in campo con il Monaco” - Didier Deschamps ha parlato in conferenza dopo aver diramato la lista dei convocati per gli impegni della Francia di ottobre. Lo riporta tuttojuve.com

