Quando puoi accendere i caloriferi? A Milano pubblicata l’ordinanza per la stagione invernale 2025-2026
Milano, 3 ottobre 2025 – È stata pubblicata l’ordinanza sindacale che dà il via alla stagione termica 20252026: a partire dal 15 ottobre sarà quindi possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico, come previsto nelle indicazioni del documento definito dal Comune di Milano. Temperature e durata. La temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C (+2°C di tolleranza), ridotta di 1 grado rispetto ai 20° previsti per legge. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili il limite rimane invece invariato a 18°C (+2°C di tolleranza). Per quanto riguarda, invece, il funzionamento giornaliero degli impianti, l’ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore (invece di 14), comprese tra le ore 5 e le ore 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
