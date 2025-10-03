Quando puoi accendere i caloriferi? A Milano pubblicata l’ordinanza per la stagione invernale 2025-2026

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 ottobre 2025 – È stata pubblicata l’ordinanza sindacale che dà il via alla stagione termica 20252026: a partire dal 15 ottobre sarà quindi possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico, come previsto nelle indicazioni del documento definito dal Comune di Milano. Temperature e durata. La temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C (+2°C di tolleranza), ridotta di 1 grado rispetto ai 20° previsti per legge. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili il limite rimane invece invariato a 18°C (+2°C di tolleranza). Per quanto riguarda, invece, il funzionamento giornaliero degli impianti, l’ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore (invece di 14), comprese tra le ore 5 e le ore 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

quando puoi accendere i caloriferi a milano pubblicata l8217ordinanza per la stagione invernale 2025 2026

© Ilgiorno.it - Quando puoi accendere i caloriferi? A Milano pubblicata l’ordinanza per la stagione invernale 2025-2026

In questa notizia si parla di: accendere - caloriferi

Riscaldamento 2025/2026: quando si possono accendere i caloriferi in Lombardia?

Freddo in arrivo: quando si possono accendere i caloriferi in Brianza

Freddo e temperature ancora in calo: quando si possono accendere i caloriferi a Como

accendere caloriferi milano pubblicataQuando puoi accendere i caloriferi? A Milano pubblicata l’ordinanza per la stagione invernale 2025-2026 - Temperature massime, durata giornaliera consentita e deroghe: tutto quello che c’è da sapere ... Si legge su ilgiorno.it

accendere caloriferi milano pubblicataFreddo e temperature ancora in calo: quando si possono accendere i caloriferi a Milano - Salvo disposizioni diverse stabilite dai sindaci, i caloriferi si possono accendere in Fascia E, quella a cui appartiene Como, da metà ottobre a metà aprile, per 14 ore al massimo. Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Accendere Caloriferi Milano Pubblicata