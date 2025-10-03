Quando MotoGP e F1 oggi 4 ottobre | orari qualifiche e Sprint streaming programma TV8 e Sky

Sabato 4 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Indonesia p er quanto riguarda la MotoGP, alle qualifiche del GP di Singapore per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Mandalika e Marina Bay. I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare le migliori posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

