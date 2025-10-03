Quando inizia Belve ecco i nomi dei primi ospiti di Francesca Fagnani | da Belen Rodriguez a Rocío Muñoz Morales a Barbara D' Urso

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025

La nuova edizione autunnale sarà composta da 7 puntate: cinque del format originale e due dello spin off 'Belve Crime' Tutto pronto per la nuova edizione di Belve in arrivo su Rai 2 in prima serata, tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche Belen Rodriguez, Rocío Muñoz Morales, Barbara D'Urso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Quando inizia Belve, ecco i nomi dei primi ospiti di Francesca Fagnani: da Belen Rodriguez a Rocío Muñoz Morales a Barbara D'Urso

