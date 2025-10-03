Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di ottobre

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'importante vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli nel mese di ottobre è atteso da quattro partite di campionato e un impegno europeo.Queste le prossime partite degli azzurri in programma nelle prossime settimane:Domenica 5 ottobre 2025: Napoli-Genoa, ore 18. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gioca - napoli

Napoli-Catanzaro (ore 18), Conte gioca con Raspadori, Lucca, Neres, Lang (oltre a De Bruyne, of course)

Mercato Napoli, Manna gioca con l’orologio: il piano per chiudere un doppio affare

Sassuolo – Napoli, formazioni ufficiali: ecco chi gioca a porta

gioca napoli calendario azzurriNapoli-Sporting Lisbona: formazioni, orario e dove vederlo in tv e in streaming, Champions League 2025-2026 - Napoli in cerca di riscatto dopo i ko col City e col Milan: al Maradona arriva lo Sporting Lisbona. Segnala sport.virgilio.it

gioca napoli calendario azzurriQuando giocano Napoli, Inter, Juve e Atalanta in Champions: calendario e orari delle partite della 2ª giornata - Atalanta, Inter, Juventus e Napoli scendono in campo per la seconda giornata della fase campionato di Champions League ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gioca Napoli Calendario Azzurri