Quando esce The Elder Scrolls 6? Spunta una teoria dei fan basata su un’immagine ufficiale

Game-experience.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Elder Scrolls 6 è uno dei giochi più attesi di sempre, probabilmente secondo solo a GTA 6, e il silenzio di Bethesda non fa che accendere la curiosità dei fan. In assenza di informazioni ufficiali, la community è pronta a scandagliare ogni minimo dettaglio per trovare possibili indizi e proprio in tal senso l’ultimo caso riguarda un post pubblicato sul profilo ufficiale della saga, dedicato a The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, che ha immediatamente scatenato nuove teorie sulla data di uscita. Nell’immagine diffusa da Bethesda, l’inventario del protagonista mostra la Deluxe Edition fisica del gioco come se fosse un normale oggetto trasportabile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

