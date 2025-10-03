Quando esce The Elder Scrolls 6? Spunta una teoria dei fan basata su un’immagine ufficiale
The Elder Scrolls 6 è uno dei giochi più attesi di sempre, probabilmente secondo solo a GTA 6, e il silenzio di Bethesda non fa che accendere la curiosità dei fan. In assenza di informazioni ufficiali, la community è pronta a scandagliare ogni minimo dettaglio per trovare possibili indizi e proprio in tal senso l’ultimo caso riguarda un post pubblicato sul profilo ufficiale della saga, dedicato a The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, che ha immediatamente scatenato nuove teorie sulla data di uscita. Nell’immagine diffusa da Bethesda, l’inventario del protagonista mostra la Deluxe Edition fisica del gioco come se fosse un normale oggetto trasportabile. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: esce - elder
2 ottobre 1975: esce "Bongo Fury" di Frank Zappa e Captain Beefheart. La parte dal vivo venne registrata nel maggio del 1975 all'Armadillo World Headquarters di Austin, Texas. La parte in studio, invece, venne registrata nel gennaio del 1974 (durante la ses - facebook.com Vai su Facebook
Quando esce The Elder Scrolls 6? Spunta una teoria dei fan - Alcuni appassionati di videogiochi in attesa di The Elder Scrolls 6 sono convinti di sapere la data d'uscita del gioco. Segnala msn.com
La data di The Elder Scrolls 6 è al centro di una folle teoria dei fan, basata su una immagine ufficiale - The Elder Scrolls 6 arriverà prima o poi (o così speriamo) ma i fan hanno bisogno di informazioni e alle volte creano teorie assurde, come quella da poco condivisa in rete sulla data di uscita. msn.com scrive