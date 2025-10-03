Quando dici pulito profondo lo intendi davvero? Prova questo irrigatore e dimentica placca e residui

L’idropulsore dentale portatile ETROBOT è progettato per l’igiene orale quotidiana e facilita la pulizia tra i denti e lungo le gengive. Compatto e semplice da usare, offre più modalità di getto per adattarsi a diverse esigenze. Su Amazon è disponibile a 16,24€, in sconto rispetto al prezzo di listino di 19,99€. Approfitta dello sconto Caratteristiche tecniche principali. Uno degli aspetti che meritano di essere evidenziati riguarda la presenza di quattro modalità di funzionamento, che consentono di personalizzare il getto d’acqua in base alle proprie esigenze. Le modalità standard, delicata, massaggio e impulso permettono di modulare la pulizia secondo la sensibilità delle gengive e le specifiche necessità, un elemento che risulta particolarmente apprezzato da chi ha esigenze diversificate nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

