Qualificazioni al Mondiale 2026 Gattuso ne convoca 27 | prima volta per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
Il ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha convocato 27 calciatori in vista della doppia sfida di qualificazione ai Mondiali, contro Estonia (11 ottobre a Tallin) e Israele (14 ottobre a Udine), e tra loro ci sono due azzurri alla prima chiamata in assoluto: Hans Nicolussi Caviglia, della Fiorentina, e Nicolò Cambiaghi, del Bologna. Tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: qualificazioni - mondiale
Mondiale Tbilisi, al via le qualificazioni delle gare individuali di spada femminile e fioretto maschile
Scherma, Mondiale Tbilisi: oggi qualificazioni gare individuali sciabola maschile e fioretto femminile
Brasile verso il Mondiale 2026: Ancelotti valuta la convocazione di Neymar per le ultime qualificazioni
DALLA SERIE D AL MONDIALE: ECCO A VOI “IL RE DEL MOZAMBICO” Pensate di militare in Serie D, avere la possibilità di rappresentare la vostra nazione in occasione delle qualificazioni al Mondiale 2026 e segnare un gol pesantissimo per l’access - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiale 2026, Armenia-Irlanda: Ferguson parte ancora dal 1' (FOTO) https://tinyurl.com/367wktxp #AsRoma - X Vai su X
I convocati dell’Italia di Gattuso contro Estonia e Israele: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele ... fanpage.it scrive
Italia, ecco i convocati del ct Gattuso: la lista completa per le sfide a Estonia e Israele - Qualificazioni Mondiali: l’Italia del commissario tecnico Gattuso pronta a sfidare Estonia e Israele. Scrive calcionews24.com