Qualificazioni al Mondiale 2026 Gattuso ne convoca 27 | prima volta per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

Feedpress.me | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha convocato 27 calciatori in vista della doppia sfida di qualificazione ai Mondiali, contro Estonia (11 ottobre a Tallin) e Israele (14 ottobre a Udine), e tra loro ci sono due azzurri alla prima chiamata in assoluto: Hans Nicolussi Caviglia, della Fiorentina, e Nicolò Cambiaghi, del Bologna. Tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

qualificazioni mondiale 2026 gattusoI convocati dell’Italia di Gattuso contro Estonia e Israele: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele ... fanpage.it scrive

qualificazioni mondiale 2026 gattusoItalia, ecco i convocati del ct Gattuso: la lista completa per le sfide a Estonia e Israele - Qualificazioni Mondiali: l’Italia del commissario tecnico Gattuso pronta a sfidare Estonia e Israele. Scrive calcionews24.com

