Quali sono le 8 razze di gatti più rare al mondo
Le razze di gatto sono quasi un centinaio, ma 8 sono quelle più rare da incontrare. Tra queste ci sono il Bobtail Americano, il controverso Munchkin, e anche felini affascinanti come il Bombay e Toyger. Vediamo quali sono le loro principali caratteristiche e se è possibile trovarle in Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
