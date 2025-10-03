Quali sono le 8 razze di gatti più rare al mondo

Le razze di gatto sono quasi un centinaio, ma 8 sono quelle più rare da incontrare. Tra queste ci sono il Bobtail Americano, il controverso Munchkin, e anche felini affascinanti come il Bombay e Toyger. Vediamo quali sono le loro principali caratteristiche e se è possibile trovarle in Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it