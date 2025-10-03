Quali sono i settori coinvolti nello sciopero per la Flotilla del 3 ottobre e le città che manifestano

Continua lo sciopero generale per la Flotilla proclamato sia dai sindacati autonomi di base che dalla Cgil col coinvolgimento di tutti i settori e le categorie pubbliche e private. Disagi per le diverse manifestazioni in programma in tutta Italia ma anche per lo stop a trasporti, sanità, scuola e Autostrade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - settori

4,4 milioni di europei laureati, 2,5 sono donne. Ma la distribuzione nei settori presenta squilibri. I dati

Quali sono i settori più colpiti dai dazi Usa al 30% in Italia e Ue: chi rischia di più dal 1 agosto

Intelligenza artificiale, quali professioni sono più a rischio? L’analisi di Microsoft: i lavori (e i settori) che si possono salvare

Quali sono i settori, le aziende, le nazionalità più colpiti dalla tassa straordinaria di 100 mila dollari introdotta per ogni domanda di permesso per lavoratori altamente qualificati. Si legge su #SkyInsider Vai su Facebook

Sciopero generale 3 ottobre per Flotilla, quali sono i settori coinvolti e gli orari garantiti - Cgil e Usb hanno indetto una mobilitazione quando le imbarcazioni di aiuti per Gaza sono entrate in contatto con la marina israeliana in acque internazionali ... Lo riporta repubblica.it

Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. Secondo tg24.sky.it