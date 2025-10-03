Quali sono i settori coinvolti nello sciopero per la Flotilla del 3 ottobre e le città che manifestano

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua lo sciopero generale per la Flotilla proclamato sia dai sindacati autonomi di base che dalla Cgil col coinvolgimento di tutti i settori e le categorie pubbliche e private. Disagi per le diverse manifestazioni in programma in tutta Italia ma anche per lo stop a trasporti, sanità, scuola e Autostrade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - settori

4,4 milioni di europei laureati, 2,5 sono donne. Ma la distribuzione nei settori presenta squilibri. I dati

Quali sono i settori più colpiti dai dazi Usa al 30% in Italia e Ue: chi rischia di più dal 1 agosto

Intelligenza artificiale, quali professioni sono più a rischio? L’analisi di Microsoft: i lavori (e i settori) che si possono salvare

sono settori coinvolti scioperoSciopero generale 3 ottobre per Flotilla, quali sono i settori coinvolti e gli orari garantiti - Cgil e Usb hanno indetto una mobilitazione quando le imbarcazioni di aiuti per Gaza sono entrate in contatto con la marina israeliana in acque internazionali ... Lo riporta repubblica.it

sono settori coinvolti scioperoSciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Settori Coinvolti Sciopero