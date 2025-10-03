Qatargate Kaili e Giorgi denunciano Panzeri

L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e il suo compagno Francesco Giorgi si sono presentati nella giornata del 3 ottobre in Procura a Milano per essere ascoltati come testimoni nell’ambito di una denuncia per calunnia che hanno sporto contro l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri. Entrambi, assistiti dall’avvocato Domenico Aiello, erano stati arrestati nel dicembre 2022 nell’inchiesta belga sul cosiddetto Qatargate, che aveva travolto diversi esponenti delle istituzioni europee. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, Kaili e Giorgi contestano le accuse mosse da Panzeri nel corso della sua collaborazione con la magistratura belga, ritenendole false e diffamatorie. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri

In questa notizia si parla di: qatargate - kaili

