Qatargate | Kaili e Giorgi denunciano Panzeri in procura Milano ' ci ha calunniato' 2

(Adnkronos) - I coniugi furono arrestati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles con l'ex sindacalista Panzeri e altri. L'accusa, formulata dalla procura di Bruxelles, era di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio. La tesi accusatoria - a guidare l'indagine era l'allora giudice istruttore Michel Claise - era che alcuni Paesi del Golfo (Qatar e Marocco, ndr) avrebbero pagato ingenti somme di denaro e offerto regali "a terzi che ricoprono posizioni politiche o strategiche di rilievo" all'interno dell'istituzione europea. Kaili - la quale ha trascorso sei mesi tra carcere e domiciliari - si è sempre difesa dalle accuse, mentre Panzeri ha patteggiato un anno di reclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

