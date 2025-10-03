Qatargate | Kaili e Giorgi denunciano Panzeri in procura Milano ' ci ha calunniato' 2
(Adnkronos) - I coniugi furono arrestati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles con l'ex sindacalista Panzeri e altri. L'accusa, formulata dalla procura di Bruxelles, era di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio. La tesi accusatoria - a guidare l'indagine era l'allora giudice istruttore Michel Claise - era che alcuni Paesi del Golfo (Qatar e Marocco, ndr) avrebbero pagato ingenti somme di denaro e offerto regali "a terzi che ricoprono posizioni politiche o strategiche di rilievo" all'interno dell'istituzione europea. Kaili - la quale ha trascorso sei mesi tra carcere e domiciliari - si è sempre difesa dalle accuse, mentre Panzeri ha patteggiato un anno di reclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: qatargate - kaili
**Qatargate: Kaili e Giorgi denunciano Panzeri in procura Milano, 'ci ha calunniato'**
"A quante torture giudiziarie ci siamo rassegnati? Il Qatargate è la storia di un castigo senza delitto". "Il peccato di Eva" oggi sul @Corriere grazie alle bellissime parole di @liberobatt @EvaKaili https://corriere.it/cronache/25_settembre_26/eva-kaili-peccato-libr - X Vai su X
Venerdì 26 settembre, alle ore 18, in Sala Buzzati QATARGATE AFFARI, INTRIGHI, POLITICA Un incontro realizzato dalla Fondazione Corriere della Sera. Intervengono Lodovica Bulian, Giuseppe Guastella, Eva Kaili. Coordina Francesco Battistini. Per assist - facebook.com Vai su Facebook
Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri a pm Milano - L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito Francesco Giorgi, entrambi arrestati all'epoca, nel 2022, nell'inchiesta belga sul Qatargate, sono in Procura a Milano, dove vengono ... Scrive msn.com
Qatargate: Kaili e Giorgi denunciano Panzeri in procura Milano, 'ci ha calunniato' (2) - I coniugi furono arrestati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles con l'ex sindacalista Panzeri e altri. Secondo iltempo.it