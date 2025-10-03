Milano, 3 ott. (Adnkronos) - "Sono molto orgogliosa di essere in Italia, qui mi sento a casa. Del passato mi tengo le cose buone che sono successe e ringrazio di aver incontrato l'avvocato Aiello". Sono le poche parole pronunciate da Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, sentita in Procura a Milano come testimone insieme al marito Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare, entrambi protagonisti dell'inchiesta belga ribattezzata Qatargate. La coppia, accompagnata dal legale Domenico Aiello, è stata sentita per oltre tre ore dal procuratore capo Marcello Viola e dall'aggiunto Eugenio Fusco sulla denuncia per calunnia presentata, un paio di mesi, nei confronti dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Qatargate: Eva Kaili sentita come teste da pm Milano, 'in Italia mi sento a casa'