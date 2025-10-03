Puzzi di cipolla kebabbaro torna in Egitto | svelati gli insulti razzisti di Tarquinia-Tolfa Under 17
Quasi 9 mesi dopo gli sconvolgenti fatti di Tarquinia-Tolfa, la partita di calcio Under 17 culminata nel peggiore dei modi con risse, insulti e provvedimenti sportivi pesanti, si torna a parlare più nel dettaglio di questo match. A occuparsene è stato il Comitato Regionale del Lazio della Lega. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
