Putin sfida l’Europa il segretario Nato avverte | ‘Potrebbero colpire anche Roma’

Cosa ha detto Putin al Club Valdai?. Il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla conferenza del Club Valdai a Sochi, ha risposto alle crescenti preoccupazioni europee circa un possibile attacco russo ai Paesi membri della Nato. Con tono sprezzante, Putin ha dichiarato: “Calmatevi e pensate finalmente ai vostri problemi. È impossibile credere che la Russia voglia attaccare i Paesi europei. Nemmeno i vostri governi ci credono davvero”. Il leader del Cremlino ha ribaltato le accuse, sostenendo che sia la Nato a essere già in guerra con la Russia, non solo attraverso il sostegno militare all’ Ucraina, ma anche con la presenza di istruttori e consiglieri nelle decisioni strategiche di Kiev. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

