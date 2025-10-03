Putin | Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation | Droni sospetti chiuso per qualche ora l' aeroporto di Monaco
Il leader del Cremlino: "Con Trump il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato. Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: putin - missili
Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Ucraina. I missili dei volenterosi e lo sguardo al cielo di Trump e Putin
Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina ma pagherà l'Ue" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Putin avverte: con missili Tomahawk a Kiev nuovo livello di escalation |L'Armata russa rallenta ma i missili russi bucano le difese - X Vai su X
«Putin? Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono». Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte Vai su Facebook
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Putin avverte: con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation - Il possibile uso dei missili statunitensi da parte dell'Ucraina danneggerebbe le relazioni fra Mosca e Washington: lo ha ... Riporta corriere.it
Guerra Ucraina, Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Putin: 'Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation'. Da tg24.sky.it