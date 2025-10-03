Putin | Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation | Chiuso l' aeroporto di Monaco per droni sospetti

Il leader del Cremlino: "Con Trump il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato. Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Ucraina. I missili dei volenterosi e lo sguardo al cielo di Trump e Putin

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina ma pagherà l'Ue" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

putin missili tomahawk kievUcraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Putin avverte: con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation - Le notizie di venerdì 3 ottobre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Secondo corriere.it

putin missili tomahawk kievUCRAINA/ “Ecco perché non saranno i Tomahawk e l’intelligence Usa a riaprire le trattative con Putin” - Trump pensa di mettere a disposizione dell’Ucraina l’intelligence USA per colpire la Russia. Come scrive ilsussidiario.net

