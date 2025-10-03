Putin | Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation | Chiuso l' aeroporto di Monaco per droni sospetti

Il leader del Cremlino: "Con Trump il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato. Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation" | Chiuso l'aeroporto di Monaco per droni sospetti

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Ucraina. I missili dei volenterosi e lo sguardo al cielo di Trump e Putin

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina ma pagherà l'Ue" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation" #ucraina #russia #guerra #3ottobre

«Putin? Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono». Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte

Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Putin avverte: con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation - Le notizie di venerdì 3 ottobre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Secondo corriere.it

UCRAINA/ “Ecco perché non saranno i Tomahawk e l’intelligence Usa a riaprire le trattative con Putin” - Trump pensa di mettere a disposizione dell’Ucraina l’intelligence USA per colpire la Russia. Come scrive ilsussidiario.net