Pusher incauto | apre la porta alla polizia per la notifica di un atto e finisce denunciato per spaccio
Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia del commissariato di Nesima hanno denunciato un giovane di Misterbianco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti della squadra investigativa del commissariato si sono recati in una abitazione di Misterbianco per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
