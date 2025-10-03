Pur di andare contro il governo la sinistra si astiene sul piano di pace

La mozione della maggioranza sul sostegno al progetto Usa per la Striscia passa alla Camera, con il placet anche di Azione. Pd, M5s e Avs non votano. Bocciata la loro risoluzione sul riconoscimento della Palestina. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pur di andare contro il governo la sinistra si astiene sul piano di pace

In questa notizia si parla di: andare - governo

Piantedosi: “Il video di Almasri? Giudizi affrettati per andare contro al governo, pare sia di cinque anni fa”

Caro libri, andare a scuola è sempre più costoso: il governo pensa a sgravi fino al 19%

Superbonus motori 110: il Governo sblocca il soldi, basta andare in concessionaria e scegliere, paga tutto lo Stato

Il presidente di Pax Christi critica il governo italiano per non aver riconosciuto la Palestina e chiede al Pontefice di andare a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

“Meloni? Ha cambiato le sue idee per andare al governo” L’intervista a Matteo Renzi - X Vai su X

M.A.R.C. - Se anche la pace diventa una scusa per attaccare il governo - Da ormai decenni le manifestazioni, gli scioperi generali non hanno un motivo specifico, oppure ce l'hanno, ma sono come nei libretti delle istruzioni scritti in piccolo in fondo. Da ilgiornale.it

La presidente Meloni: “Flotilla pensata per dare problemi al governo”. Quaranta paesi contro di lei, insomma - Con la pacatezza e il garbo che la contraddistinguono la presidente Meloni ha commentato, a modo suo e a uso elettorale, la missione della Flotilla attaccata nella notte da droni in acque internaziona ... sassuolonotizie.it scrive