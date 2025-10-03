Punto nascita di Sapri e revisione Decreto Balduzzi | il Psi presenta petizione alle Camere

In data 1 ottobre 2025 è stata formalmente trasmessa alle Camere, ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione, una petizione popolare promossa dal Partito Socialista Italiano – Sezione di Sapri Golfo di Policastro, sottoscritta da numerosi cittadini e amministratori locali.Tra i firmatari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

punto nascita sapri revisionePetizione popolare del PSI di Sapri: al Parlamento la richiesta di deroga per mantenere attivo il punto nascita - In data 1 ottobre 2025 è stata formalmente trasmessa alle Camere, ai sensi dell’ articolo 50 della Costituzione, una petizione popolare promossa dal Partito Socialista Italiano – Sezione di Sapri ... Si legge su infocilento.it

Sapri: punto nascita, arriva la richiesta di deroga dalla Regione Campania - L'annosa questione del Punto Nascita dell'ospedale "Immacolata" di Sapri sembra sia arrivata a una svolta positiva per i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento ... Segnala infocilento.it

