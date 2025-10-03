Punto nascita di Sapri e revisione Decreto Balduzzi | il Psi presenta petizione alle Camere
In data 1 ottobre 2025 è stata formalmente trasmessa alle Camere, ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione, una petizione popolare promossa dal Partito Socialista Italiano – Sezione di Sapri Golfo di Policastro, sottoscritta da numerosi cittadini e amministratori locali.Tra i firmatari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: punto - nascita
Una Culla per la Vita in ogni Punto Nascita dell’Emilia-Romagna
"Difendiamo il Punto Nascita di Sapri", presidio al Ministero della Salute: presenti i socialisti
Papa Giovanni XXIII, un open day per far conoscere ai futuri genitori il punto nascita
Ogliastra, contributo di 1.500 euro per le partorienti lontane dai punti nascita. Al via le richieste per le residenti in 16 comuni oltre i 60 minuti dal punto nascita più vicino: requisiti, scadenze e modalità di presentazione. - facebook.com Vai su Facebook
?Tornano gli ’ Sabato 11 ottobre, il Punto Nascita dell'Ospedale San Filippo Neri apre di nuovo le porte ai futuri genitori! Per tutte le info https://ow.ly/JSk550X3pZk #ASLRoma1 - X Vai su X
Petizione popolare del PSI di Sapri: al Parlamento la richiesta di deroga per mantenere attivo il punto nascita - In data 1 ottobre 2025 è stata formalmente trasmessa alle Camere, ai sensi dell’ articolo 50 della Costituzione, una petizione popolare promossa dal Partito Socialista Italiano – Sezione di Sapri ... Si legge su infocilento.it
Sapri: punto nascita, arriva la richiesta di deroga dalla Regione Campania - L'annosa questione del Punto Nascita dell'ospedale "Immacolata" di Sapri sembra sia arrivata a una svolta positiva per i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento ... Segnala infocilento.it