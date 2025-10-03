Puff Diddy scrive una lettera al giudice e chiede clemenza
Oggi il giudice prenderà una decisione importante che segnerà il destino di Puff Diddy, per l'occasione lui ha scritto una lettera. E' la prima volta che il produttore musicale rompe il silenzio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: puff - diddy
A poche ore dal verdetto definitivo, Puff Daddy ha chiesto scusa: «Mi sono perso fra droga ed eccessi. La scena dell'aggressione a Cassie Ventura mi torna in mente ogni giorno. Chiedo la possibilità di essere un padre e un figlio migliore» - X Vai su X
Justin Bieber e Sean Diddy Combs - P. Diddy si conoscono da tantissimi anni - facebook.com Vai su Facebook
Puff Daddy scrive al giudice: "Mi dia un'altra possibilità" - Lo scorso luglio il rapper era stato condannato per due capi di accusa legati alla prostituzione e ora rischia fino a 11 anni di carcere. Si legge su tg24.sky.it
La lettera di Puff Daddy ai giudici: «In carcere sono rinato, lasciatemi vivere». Oggi la sentenza: ecco cosa rischia - Attesa per oggi la proclamazione della pena per il rapper e produttore statunitense in carcere per traffico finalizzato alla prostituzione L'articolo La lettera di Puff Daddy ai giudici: «In carcere s ... Segnala msn.com