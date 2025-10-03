Puff Diddy scrive una lettera al giudice e chiede clemenza

Oggi il giudice prenderà una decisione importante che segnerà il destino di Puff Diddy, per l'occasione lui ha scritto una lettera. E' la prima volta che il produttore musicale rompe il silenzio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

