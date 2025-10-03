Puff Daddy condannato a 4 anni di carcere non basta il pentimento davanti al giudice | resta la speranza della grazia di Donald Trump

Un giudice di New York, Arun Subramanian, ha condannato Sean “Diddy” Combs a oltre quattro anni di prigione, per «gravi offese di carattere sessuale che hanno irreparabilmente danneggiato due donne». Il giudice ha spiegato che una condanna «significativa» è necessaria «per mandare un messaggio sia agli autori degli abusi che alle vittime». L’ex re dell’hip hop, noto anche come Puff Daddy, che in agosto aveva chiesto a Donald Trump il perdono presidenziale, in extremis aveva fatto mea culpa in aula definendo «disgustoso» il suo comportamento. Lo scorso luglio la giuria lo ha scagionato dalle accuse più gravi che gli venivano contestate: tratta di esseri umani a fini sessuali e associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Open.online