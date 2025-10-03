Puff Daddy chiede scusa prima della sentenza | Mi sono perso

Puff Daddy fa marcia indietro e chiede scusa. Il rapper e produttore americano, dichiarato a luglio colpevole per trasporto a fini di prostituzione, dopo essersi dichiarato innocente per l’intera durata del processo ha scelto la strada del pentimento a poche ore dalla sentenza. Venerdì 3 ottobre infatti è atteso il verdetto definitivo, per cui l’accusa ha chiesto una pena minima di 11 anni e tre mesi di reclusione. «Prima di tutto, voglio scusarmi e dire quanto sono sinceramente dispiaciuto per tutto il dolore che ho causato con la mia condotta», ha esordito l’artista in una lettera indirizzata al giudice Arun Subramanian. 🔗 Leggi su Lettera43.it

