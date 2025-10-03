Psicologia forense e test di Rorschach

Nato per gioco, il test Rorschach è diventato nel tempo uno degli strumenti più discussi e affascinanti della psicologia. Un esperimento nato quasi per gioco, con semplici macchie d’inchiostro, è diventato nel tempo uno degli strumenti più discussi e affascinanti della psicologia. Il test di Rorschach, ideato oltre un secolo fa, oggi trova spazio anche nelle aule di tribunale, dove psichiatri e psicologi forensi lo utilizzano per comprendere meglio la mente umana in situazioni di conflitto con la legge. Psicologia forense: quando la mente entra nei tribunali. Psichiatria e psicologia forense sono discipline che uniscono scienza e diritto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it