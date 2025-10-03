PS4 PS5 Hollow v0.66.2 | Disponibile il Fix per le Versioni PS5 e Nuove Funzionalità per i Cheat
La scena degli homebrew e del modding per PlayStation continua a evolversi, e con essa gli strumenti a disposizione degli utenti più esigenti. Tra questi, Hollow si conferma un’applicazione indispensabile per la gestione e la creazione di trainer e cheat per PS4 e PS5. L’ultima release, la versione 0.6.6.2, porta con sé importanti correzioni e nuove funzionalità di visualizzazione, rendendo il lavoro con i file dei cheat più preciso e versatile che mai. Cosa è Hollow? Per chi non lo conoscesse, Hollow è un potente strumento che permette di visualizzare, modificare e creare file di trainer e cheat (spesso chiamati “cheatfile”) per le console PlayStation 4 e PlayStation 5. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
