PS4 PS5 Hollow v0.66.2 | Disponibile il Fix per le Versioni PS5 e Nuove Funzionalità per i Cheat

Gamesandconsoles.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena degli homebrew e del modding per PlayStation continua a evolversi, e con essa gli strumenti a disposizione degli utenti più esigenti. Tra questi,  Hollow  si conferma un’applicazione indispensabile per la gestione e la creazione di trainer e cheat per PS4 e PS5. L’ultima release, la  versione 0.6.6.2, porta con sé importanti correzioni e nuove funzionalità di visualizzazione, rendendo il lavoro con i file dei cheat più preciso e versatile che mai. Cosa è Hollow? Per chi non lo conoscesse, Hollow è un potente strumento che permette di  visualizzare, modificare e creare  file di trainer e cheat (spesso chiamati “cheatfile”) per le console PlayStation 4 e PlayStation 5. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hollow - disponibile

Hollow knight silksong disponibile su xbox game pass dal 4 settembre

Hollow Knight Silksong è più facile da completare al 100% su PS4 e PS5 - I ricordi delle mazzate sui denti ricevute nel primo capitolo non sono bastate per prepararci a Hollow Knight Silksong, che si sta rivelando ancora più difficile del previsto. Lo riporta everyeye.it

Hollow Knight: Silksong Difficulty to Be Toned Down Following Player Feedback - Since its release on PS5 and PS4 last week, the overall difficulty of Hollow Knight: Silksong has been a major talking point amongst players — and developer Team Cherry has clearly been taking notes. Come scrive pushsquare.com

Cerca Video su questo argomento: Ps4 Ps5 Hollow V0662