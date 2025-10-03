PS4 PS4 Wee Tools si Aggiorna | Piena Compatibilità con il Firmware 13.00 e 13.02 SE v1.03 PRO v1.10

Salve a tutti gli appassionati di retroengineering e modding della PS4! La community è vivace e gli strumenti si evolvono continuamente. Oggi parliamo di un aggiornamento importante per uno dei tool più versatili in circolazione: PS4 Wee Tools. È appena stata rilasciata la versione SE 1.0.3 (gratuita e open source) e la versione PRO 1.1.0 (per donatori), che portano con sé un supporto fondamentale per le ultime firmware. Cosa è PS4 Wee Tools?. Per chi non lo conoscesse, PS4 Wee Tools è un’applicazione gratuita e open source scritta in Python, progettata per semplificare il lavoro con i dump della memoria NOR (sflash) e del Syscon della PlayStation 4. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net