Prova a sedare una lite ma viene accoltellato al volto
Questa notte un cittadino marocchino di 31 anni è stato portato al Pellegrini, con una ferita allo zigomo e contusioni al volto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, il 31enne avrebbe tentato di sedare una lite tra connazionali in zona porta Capuana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: prova - sedare
Prova a sedare una lite per un tamponamento: accoltellato, è ricoverato in gravi condizioni
Prova a sedare lite a Pomigliano, finisce accoltellato e rischia la vita Un violento episodio ha scosso Pomigliano d'Arco nella serata di ieri.... Vai su Facebook
Prova a sedare una lite ma viene accoltellato al volto - Questa notte un cittadino marocchino di 31 anni è stato portato al Pellegrini, con una ferita allo zigomo e contusioni al volto. Scrive napolitoday.it
Cerca di sedare una lite, ma viene accoltellato: 17enne in ospedale a Reggio Emilia - Un minorenne è rimasto ferito da una coltellata, mentre cercava di sedare una lite fra due uomini in piazzale Marconi. Scrive ilrestodelcarlino.it