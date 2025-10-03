Prova a sedare una lite ma viene accoltellato al volto

Questa notte un cittadino marocchino di 31 anni è stato portato al Pellegrini, con una ferita allo zigomo e contusioni al volto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, il 31enne avrebbe tentato di sedare una lite tra connazionali in zona porta Capuana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it