Protezione civile aperte a tutti i cittadini le iscrizioni ai corsi di formazione ad ottobre

Vuoi diventare un volontario della Protezione Civile dell'Umbria per gestire i grandi eventi, dare un contributo in caso di disastro ambientale o trasportare persone anziane e malate verso centri medici o ambulatori? Se sì, ecco che ad ottobre prenderanno il via i corsi, completamente gratuiti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

