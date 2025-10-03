Protezione civile aperte a tutti i cittadini le iscrizioni ai corsi di formazione ad ottobre
Vuoi diventare un volontario della Protezione Civile dell'Umbria per gestire i grandi eventi, dare un contributo in caso di disastro ambientale o trasportare persone anziane e malate verso centri medici o ambulatori? Se sì, ecco che ad ottobre prenderanno il via i corsi, completamente gratuiti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani
Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento
Anci Giovani Toscana: al consigliere pisano Enrico Bruni la delega su Ambiente e Protezione Civile
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #4ottobre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X
? La Scienza per la ?Prevenzione in Protezione Civile – evento dell’OGS a Udine ? ? I?n occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile (5-13 ottobre 2025), l’OGS organizza un incontro dal titolo “ - facebook.com Vai su Facebook
Protezione civile: sono aperte le iscrizioni ai corsi - Ad ottobre corsi di formazione per aspiranti volontari, rivolti a tutti i cittadini desiderosi di impegnarsi attivamente nella tutela e salvaguardia del territorio ... Lo riporta iltamtam.it
