Proteste pro-Pal | stop alla circolazione dei treni a Bologna devastate le Officine grandi riparazioni a Torino | Scontri e tensioni in tutta Italia
Occupate diverse università. Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì" Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Impianto crematorio a Tavernelle. Mozione respinta tra le proteste. Il progetto va avanti, nessuno stop
Scudo penale per i medici, stop della Lega alla legge. Proteste in corsia
Gaza, proteste a Tel Aviv contro Netanyahu: "Stop al massacro, riporti a casa gli ostaggi", in migliaia bloccano autostrada - VIDEO
Proteste dei Pro-Pal a Nordest: fogli di via e denunce per 18 persone a Padova, Ponte della Libertà oggi a rischio stop. Udine contesta Italia-Israele
Proteste nelle città, a Torino devastate le Officine grandi riparazioni. Scontri a Bologna, stop ai treni. Tensioni a Napoli e Firenze
Proteste dei Pro-Pal a Nordest: fogli di via e denunce per 18 persone a Padova, Ponte della Libertà oggi a rischio stop. Udine contesta Italia-Israele - Dagli attivisti portati ieri in Questura a Padova, ai manifestanti che puntano oggi a bloccare il ponte
Sciopero generale per la Flottilla. Lo stop del garante - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla.