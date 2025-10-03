Proteste per Gaza | nuovo corteo parte dal Porto e raggiunge il varco 1
AGGIORNAMENTO ORE 14:30: I manifestanti hanno percorso tutto il viale Campi Elisi e hanno raggiunto il varco 1 del Porto. Bloccato il traffico all'accesso della superstrada, mentre la viabilità ordinaria in viale Campi Elisi è stata ripristinata. Davanti a ognuno dei varchi rimangono circa 200. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: proteste - gaza
Gaza, la strage degli affamati: oltre 100 morti in fila per il cibo, a Tel Aviv proteste per gli ostaggi
Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità”
Grecia, proteste contro la guerra a Gaza impediscono lo sbarco a nave turisti israeliani
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-scioperi-e-proteste-citta-roma-e-milano-treni-cancellati-e-ritardi-AHLUHPyC #Gaza #sciopero #Italia - facebook.com Vai su Facebook
Il negazionismi del #genocidio di #Gaza stanco delle proteste per ostaggi e soldati senza pensare ai palestinesi: è frutto di anni di politiche di de-umanizzazione” - X Vai su X
Nelle piazze italiane la protesta per Gaza. Da Milano a Napoli un solo grido: “Palestina libera” - ROMA – In attesa dello sciopero generale previsto per domani, in serata migliaia di persone sono scese nelle piazze di tutta Italia per manifestare contro il genocidio di Gaza e il blocco della Global ... Scrive dire.it
Proteste nelle città, a Torino devastate le Officine. Scontri a Bologna, stop ai treni. Tensioni a Napoli e Firenze - Si preannuncia un weekend di fuoco nel segno dello slogan "Blocchiamo tutto", dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte delle forze armate israeliane, con lo sciopero generale di venerdì ed il corteo ... Si legge su ansa.it