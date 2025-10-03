Proteste per Gaza | bloccati i varchi 4 e 1 del porto
AGGIORNAMENTO ORE 14:30: I manifestanti hanno percorso tutto il viale Campi Elisi e hanno raggiunto il varco 1 del Porto. Bloccato il traffico all'accesso della superstrada, molti i camion incolonnati e impossibilitati a procedere mentre la viabilità ordinaria in viale Campi Elisi è stata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: proteste - gaza
