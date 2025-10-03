ABBONATI A DAYITALIANEWS Città bloccate dalle manifestazioni. Le principali città italiane sono state paralizzate da cortei e mobilitazioni in sostegno della Global Sumud Flotilla e della Palestina. Migliaia di persone hanno invaso le strade, con blocchi che hanno interessato anche le tangenziali. In diversi casi la situazione è degenerata in scontri con le forze dell’ordine. Bologna, cariche in autostrada. A Bologna la tensione è esplosa in tangenziale e in autostrada, dove la polizia ha effettuato cariche contro i manifestanti che avevano occupato la carreggiata. Dalle prime fasi di confronto ravvicinato si è passati al lancio di bottiglie e bastoni, seguito dalla risposta delle forze dell’ordine con lacrimogeni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Proteste in tutta Italia per la Flotilla: scontri e tensioni con la polizia