Parigi. Giovedì migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Parigi per protestare contro le misure di austerità che attendono la Francia. La mobilitazione, in serata, è poi sfociata in una protesta pro Pal a Place de la République. Durante la mobilitazione in sostegno della Flotilla, i manifestanti hanno lanciato un appello all’Intifada, esibito cartelli che invocavano la distruzione di Israele e scandito lo slogan “dal fiume al mare”. “Abbiamo una rivoluzione islamista in corso per le strade di Parigi”, ha denunciato il giornalista Éric Revel. Sabato, rispondendo all’appello del “Collettivo nazionale per una pace giusta e duratura tra palestinesi e israeliani” (Cnpjdpi), i manifestanti si ritroveranno nuovamente a Place de la République: il rischio di scontri con la polizia è molto elevato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Proteste in Francia (contro l’austerità), allarme alto