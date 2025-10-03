Protesta degli alluvionati al Giro dell’Emilia

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pianoro (Bologna), 3 ottobre 2025 – Indetta una protesta pacifica dal Comitato Val di Zena in occasione domani del passaggio, sul territorio, del Giro dellEmilia. L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione degli enti che gestiscono il territorio, Regione, Autorità Distrettuale del Bacino del Po, Agenzia per la sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Città Metropolitana, sulla necessità di interventi strutturali e duraturi sul torrente Zena, e sulla sp36 Zena che, dopo tre alluvioni, presentano gravi criticità con rischi per residenti, automobilisti e ciclisti. “Chiediamo soluzioni definitive per la sicurezza della nostra valle – dichiara Pietro Latronico, portavoce del Comitato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

protesta degli alluvionati al giro dell8217emilia

© Ilrestodelcarlino.it - Protesta degli alluvionati al Giro dell’Emilia

In questa notizia si parla di: protesta - alluvionati

Alluvionati, la protesta continua: "Vogliamo essere ascoltati"

Un altro sit-in di protesta dei comitati alluvionati

protesta alluvionati giro dell8217emiliaA Bagnacavallo nuova protesta degli alluvionati contro il festival Acqua - È andata in scena lunedì sera a Bagnacavallo la nuova protesta dei comitati alluvionati della bassa Romagna per il festival Acqua. Scrive ravennawebtv.it

protesta alluvionati giro dell8217emiliaUn altro sit-in di protesta dei comitati alluvionati - In occasione della festa del patrono di Bagnacavallo e proprio nel giorno dedicato a San Michele, lunedì 29 settemb ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Protesta Alluvionati Giro Dell8217emilia