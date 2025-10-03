Pianoro (Bologna), 3 ottobre 2025 – Indetta una protesta pacifica dal Comitato Val di Zena in occasione domani del passaggio, sul territorio, del Giro dell’Emilia. L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione degli enti che gestiscono il territorio, Regione, Autorità Distrettuale del Bacino del Po, Agenzia per la sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Città Metropolitana, sulla necessità di interventi strutturali e duraturi sul torrente Zena, e sulla sp36 Zena che, dopo tre alluvioni, presentano gravi criticità con rischi per residenti, automobilisti e ciclisti. “Chiediamo soluzioni definitive per la sicurezza della nostra valle – dichiara Pietro Latronico, portavoce del Comitato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protesta degli alluvionati al Giro dell’Emilia