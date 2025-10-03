Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 6ª giornata che si giocherà da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2026. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026