Prosegue il piano di manutenzione stradale con nuove bonifiche e interventi mirati

Riminitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il piano di manutenzione stradale e ripristino dei marciapiedi a Riccione. I lavori eseguiti da Geat, secondo un piano diffuso e capillare in vari punti della città, sono in corso da settimane e proseguiranno con altri interventi di bonifica stradale e ripristino di marciapiedi. Dopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prosegue - piano

VIDEO | Igiene urbana, prosegue il piano straordinario di pulizia in tutta la città

prosegue piano manutenzione stradaleRiccione, prosegue piano di restyling dei marciapiedi - I lavori eseguiti da Geat, secondo un piano diffuso e capillare in vari punti della città, sono in corso da settiman ... Segnala altarimini.it

prosegue piano manutenzione stradaleLa Giunta Gualtieri approva 58 milioni per rifare strade e marciapiedi a Roma - Via libera al piano di manutenzione straordinaria per interventi su segnaletica, pavimentazioni e attraversamenti. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Prosegue Piano Manutenzione Stradale