ProPal le manifestazioni in Veneto | al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà Traffico in tilt

Ilgazzettino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

propal manifestazioni veneto viaProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. Traffico in tilt - In Veneto sono in corso i raduni dei partecipanti per i cortei in occasione dello sciopero generale a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Da msn.com

propal manifestazioni veneto viaManifestazioni proPal in Veneto: appesa la bandiera palestinese sul Municipio a Mestre, occupata l'università a Verona, tensioni in stazione a Trieste - Sono migliaia i manifestanti che, nella serata di oggi, giovedì 2 settembre, si sono riuniti nelle piazze e nei campi per protestare ... Riporta msn.com

