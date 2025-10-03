ProPal le manifestazioni in Veneto | al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà Traffico in tilt

Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. Traffico in tilt

"Decidere da che parte stare": Landini blocca l'Italia per le manifestazioni ProPal

"#Trieste non può essere ostaggio di proteste violente. La pace richiede responsabilità e rispetto della legalità. Gli scontri vanno condannati: non aiutano dialogo, creano solo disagi ai cittadini". Così @Pier_Roberti su manifestazioni #ProPal in città https://tin

Manifestazioni #ProPal in tutta #Italia. Cortei e presidi da nord a sud. Occupate stazioni e atenei. Disagi e tensioni. A #Genova bloccato il casello autostradale. Scontri a #Bologna. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. Traffico in tilt - In Veneto sono in corso i raduni dei partecipanti per i cortei in occasione dello sciopero generale a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Da msn.com

Manifestazioni proPal in Veneto: appesa la bandiera palestinese sul Municipio a Mestre, occupata l'università a Verona, tensioni in stazione a Trieste - Sono migliaia i manifestanti che, nella serata di oggi, giovedì 2 settembre, si sono riuniti nelle piazze e nei campi per protestare ... Riporta msn.com