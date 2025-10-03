ProPal le manifestazioni in Veneto | a Venezia doppio corteo verso Ponte della Libertà A Treviso invasi i binari della stazione e a Trieste bloccato il porto Traffico in tilt

Ilgazzettino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

propal le manifestazioni in veneto a venezia doppio corteo verso ponte della libert224 a treviso invasi i binari della stazione e a trieste bloccato il porto traffico in tilt

© Ilgazzettino.it - ProPal, le manifestazioni in Veneto: a Venezia doppio corteo verso Ponte della Libertà. A Treviso invasi i binari della stazione e a Trieste bloccato il porto. Traffico in tilt

In questa notizia si parla di: propal - manifestazioni

"Decidere da che parte stare": Landini blocca l'Italia per le manifestazioni ProPal

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. Traffico in tilt

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. A Treviso invasi i binari della stazione. Traffico in tilt

propal manifestazioni veneto veneziaProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. A Treviso invasi i binari... - Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. Segnala msn.com

propal manifestazioni veneto veneziaManifestazioni proPal in Veneto: appesa la bandiera palestinese sul Municipio a Mestre, occupata l'università a Verona, tensioni in stazione a Trieste - Sono migliaia i manifestanti che, nella serata di oggi, giovedì 2 settembre, si sono riuniti nelle piazze e nei campi per protestare ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Propal Manifestazioni Veneto Venezia