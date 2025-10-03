ProPal le manifestazioni a Nordest | bloccati stazioni porti e svincoli autostradali A Venezia oltre 20mila sul Ponte della Libertà A Treviso lucchetti sui cancelli delle scuole

Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ProPal, le manifestazioni a Nordest: bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. A Venezia oltre 20mila sul Ponte della Libertà. A Treviso lucchetti sui cancelli delle scuole

In questa notizia si parla di: propal - manifestazioni

"Decidere da che parte stare": Landini blocca l'Italia per le manifestazioni ProPal

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. Traffico in tilt

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. A Treviso invasi i binari della stazione. Traffico in tilt

"#Trieste non può essere ostaggio di proteste violente. La pace richiede responsabilità e rispetto della legalità. Gli scontri vanno condannati: non aiutano dialogo, creano solo disagi ai cittadini". Così @Pier_Roberti su manifestazioni #ProPal in città https://tin - X Vai su X

Manifestazioni #ProPal in tutta #Italia. Cortei e presidi da nord a sud. Occupate stazioni e atenei. Disagi e tensioni. A #Genova bloccato il casello autostradale. Scontri a #Bologna. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre - facebook.com Vai su Facebook

ProPal, i cortei partiti da Venezia e Mestre verso il blocco del Ponte della Libertà VIDEO - Il corteo proPal partito da Campo Santa Margherita si dirige verso piazzale Roma, il terminal di auto e bus, che intorno alle 10 di oggi 3 ottobre è completamente deserto. Da ilgazzettino.it

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. Traffico in tilt - In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i cortei ... Riporta msn.com