ProPal a Nordest bloccati stazioni porti e svincoli autostradali Scontri a Padova a Venezia in 25mila sul Ponte della Libertà finti cadaveri a Vicenza e manifestanti sui binari a Treviso

Ilgazzettino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

propal a nordest bloccati stazioni porti e svincoli autostradali scontri a padova a venezia in 25mila sul ponte della libert224 finti cadaveri a vicenza e manifestanti sui binari a treviso

© Ilgazzettino.it - ProPal, a Nordest bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. Scontri a Padova, a Venezia in 25mila sul Ponte della Libertà, finti cadaveri a Vicenza e manifestanti sui binari a Treviso

In questa notizia si parla di: propal - nordest

ProPal, le manifestazioni a Nordest: bloccate stazioni, porti e svincoli autostradali. A Venezia doppio corteo sul Ponte della Libertà. A Treviso lucchetti sui cancelli delle scuole. Traffico in tilt

ProPal, le manifestazioni a Nordest: bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. A Venezia oltre 20mila sul Ponte della Libertà. A Treviso lucchetti sui cancelli delle scuole

ProPal, le manifestazioni a Nordest: bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. A Venezia 25mila sul Ponte della Libertà. Finti cadaveri a Vicenza e lucchetti sulle scuole di Treviso

propal nordest bloccati stazioniProPal, le manifestazioni a Nordest: bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. A Venezia 25mila sul Ponte della Libertà. Finti... - Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. Riporta msn.com

propal nordest bloccati stazioniProPal, l'incontro sul Ponte della Libertà dei due cortei partiti da Venezia e da Mestre. In marcia 25mila persone VIDEO - Si sono incontrati intorno alle 12, a metà del Ponte della Libertà, i due cortei proPal partiti stamani da Venezia e da Mestre per lo sciopero pro Gaza e Flotilla a ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Propal Nordest Bloccati Stazioni