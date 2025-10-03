Propaganda Live torna stasera, venerdì 3 ottobre 2025, in prima serata su La7. Diego Bianchi e la sua squadra raccontano l’attualità italiana e internazionale con il consueto mix di satira, approfondimento e intrattenimento. Indice. Propaganda Live anticipazioni 3 ottobre 2025: gli ospiti. Il reportage di Diego Bianchi. Monologhi, musica e presenze fisse. Makkox e Social Top Ten. Orario e dove vederlo. FAQ Propaganda Live anticipazioni 3 ottobre 2025. Propaganda Live anticipazioni 3 ottobre 2025: gli ospiti. Sono attesi il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e Francesca Mannocchi in collegamento da Gerusalemme per un punto su cronaca e contesto mediorientale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Propaganda Live, Cazzullo e Mannocchi tra gli ospiti: reportage di Diego Bianchi sulle manifestazioni per la Flotilla. Anticipazioni di stasera (3 ottobre 2025)